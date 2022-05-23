Врач Леденцова объяснила, почему нельзя мыть голову холодной водой

Врач-дерматолог Светлана Леденцова рассказала, что мытье головы холодной водой может вызвать спазм сосудов. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По словам медика, такая процедура особенно опасна для людей с гипертонией и сердечными проблемами.

«Оптимальная температура воды для мытья головы — 30 градусов, если регулярно мыть волосы слишком холодной водой, то это может привести к спазму сосудов, особенно опасна такая процедура для людей с хроническими заболеваниями.Воздействие холодных температур также может спровоцировать головную боль, противопоказано мыть голову холодной водой гипертоникам, при стенокардии, ишемической болезни сердца и тромбозе», — процитировала «Газета.ru» слова специалиста.

Леденцова добавила, что из-за холодной воды волосы начнут быстрее пачкаться и будут иметь неухоженный вид. Кроме того, у человека может возникнуть отит или гайморит.