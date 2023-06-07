Здоровье 07 июня 2023, 12:47 Врач Лебедева: сбой в работе поджелудочной железы может спровоцировать нарушение работы всех органов

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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала, что сбой в работе поджелудочной железы может спровоцировать нарушение функционирования и других органов. Об этом написали «Народные новости».

За счет выработки в поджелудочной железе специальных ферментов происходит процесс пищеварения и синтез инсулина и глюкагона. Медик отметила, что если человек часто испытывает тяжесть в животе и боли, ему следует показаться лечащему доктору.

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Лебедева порекомендовала уменьшить потребление фастфуда и сладостей, а также отказаться от жевательных резинок и леденцов.