Здоровье 24 июля 2023, 17:31 Врач Лебедева рассказала, как правильно спать, чтобы высыпаться Врач Лебедева посоветовала ложиться спать в одно и то же время

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Чтобы после сна не чувствовать себя разбитым, стоит ложиться и вставать в одно и то же время. Такой информацией поделилась к. м.н, врач-терапевт, медицинский эксперт ИНВИТРО Марина Лебедева. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru.

По словам специалиста, налаженный режим является ключом к здоровому сну. Важно ориентироваться на собственные биологические ритмы. При этом они могут меняться в течение жизни.

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Кроме того, не стоит принимать пищу за один-два часа до сна. Лучшим решением для легкого засыпания является небольшая прогулка.

«Можно заняться медитацией, послушать расслабляющую музыку. Следует избегать приема кофеинсодержащих напитков за 3-6 часов до сна, в зависимости от того, как они влияют на организм», — рассказала Лебедева.