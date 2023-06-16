Здоровье 16 июня 2023, 13:49 Врач Лебедева назвала продукты, которые ухудшают работу кишечника Врач Лебедева заявила, что белый рис ухудшает работу кишечника

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Некоторые продукты способны сильно ухудшить работу кишечника. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила такую еду. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал медика.

Специалист пояснила, что при застое кишечника в организм начинает попадать влага, а вместе с ней токсины. Возникать подобное состояние может из-за недостатка клетчатки, редких приемов пищи и обезвоживания. Также ситуацию с запорами усугубляет чрезмерное количество кофе и алкоголя.

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Среди продуктов, которые вызывают застой кишечника, врач выделила белый рис, красное мясо, сыр, крепкий черный чай, фастфуд.