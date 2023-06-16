16 июня 2023, 13:49
Врач Лебедева назвала продукты, которые ухудшают работу кишечника
Врач Лебедева заявила, что белый рис ухудшает работу кишечника
Некоторые продукты способны сильно ухудшить работу кишечника. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила такую еду. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал медика.
Специалист пояснила, что при застое кишечника в организм начинает попадать влага, а вместе с ней токсины. Возникать подобное состояние может из-за недостатка клетчатки, редких приемов пищи и обезвоживания. Также ситуацию с запорами усугубляет чрезмерное количество кофе и алкоголя.
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Среди продуктов, которые вызывают застой кишечника, врач выделила белый рис, красное мясо, сыр, крепкий черный чай, фастфуд.
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