Здоровье 24 июля 2023, 19:09 Врач Лебедева назвала дневной сон нормой

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Дневной сон, который не превышает двух часов, это норма, особенно, если речь идет о пожилых людях и детях. Об этом ИА RuNews24.ru рассказал рассказала Марина Лебедева, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, медицинский эксперт.

Она объяснила, что если человеческий организм требует отдыха, то надо ему его давать. Поэтому практиковать интервальный сон можно и нужно, если человек чувствует себя уставшим днем. Часто такой режим подходит для людей со сменным графиком работы.

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