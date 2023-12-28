Здоровье

28 декабря 2023, 14:37

Врач Лебедева: физический труд поможет справиться со стрессом

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Активный образ жизни и физический труд помогут справиться со стрессовыми состояниями. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, для борьбы со стрессом человеку необходим качественный подход, требующий дисциплины. Так, поможет любая активная деятельность  ходьба, танцы, бег.

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«В общем, любым способом задействуем наши мышцы. Нагрузки на 15-20 минут будет достаточно», — подчеркнула Лебедева.

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