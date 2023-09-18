Здоровье 18 сентября 2023, 16:00 Врач Лебедева: эстроген и прогестерон влияют на вкусовые предпочтения беременных

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У многих женщин с наступлением беременности меняются вкусовые предпочтения. Причиной этого становится изменение уровня гормонов эстрогена и прогестерона, сообщила врач-гинеколог Ольга Лебедева сайту «Аргументы и факты».

По словам специалиста, из-за гормональных изменений у беременных появляется желание к определенным вкусам, в том числе и к соленому. Приступы неконтролируемого аппетита объясняются повышающимися потребностями организма в дополнительной энергии.

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Врач отметила, что сильная тяга к соленой пище не должна приводить к ее избыточному потреблению, сообщил сайт Neva.Today.