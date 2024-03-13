Здоровье 13 марта 2024, 14:11 Врач Лебедев рассказал, что наибольший риск подхватить инфекцию возникает при посещении общественных туалетов

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Врач-эпидемиолог Михаил Лебедев в беседе с изданием «Страсти» рассказал, почему так важно мыть руки с мылом, а затем использовать противомикробное средство после посещения общественного туалета.

Как пояснил медик, в этом месте скапливается больше всего патогенных микроорганизмов, особенно на дверных ручках туалетов.

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«Сиденья унитазов вовсе не являются главным рассадником микробов — исследования показали, что на дверных ручках, ручках смыва и кранах на раковине их гораздо больше», — процитировал kp.ru специалиста.

В туалетах могут обитать кишечная палочка, сальмонелла, различные вирусы, стафилококки и стрептококки.