Здоровье 20 февраля 2024, 17:35 Врач Лебедев: мыться 3-4 раза в неделю по вечерам достаточно

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Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с изданием «Страсти»порекомендовал россиянам принимать душ три-четыре раза в неделю в вечернее время.

По словам медика, так правильно с точки зрения здоровья.

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«Результатом избыточных и активных гигиенических процедур может быть повреждение удерживающего влагу „липидного барьера“ (наружного жирового слоя). Это приводит к сухости и постоянному воспалению кожных покровов», — пояснил медик.

Достаточно ходить в душ или ванну три-четыре раза в неделю, однако при тяжелом физическом труде или активных занятиях спортом это следует делать чаще.