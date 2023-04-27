Здоровье 27 апреля 2023, 18:25 Врач Лазуренко заявил, что газировка плохо сказывается на обмене веществ

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Сладкие газированные напитки очень вредны для обмена веществ. Такой информацией поделилась врач-эндокринолог, диетолога Наталья Лазуренко, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что газированные напитки противопоказаны людям с проблемами ЖКТ, среди которых гастрит, гастродуоденит, колит и дивертикулит.

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Кроме того, газировка способна негативно сказываться на обмене веществ. Сахар в составе напитка быстро попадает в кровь, из-за чего уровень глюкозы значительно возрастает, написало ИА НСН.