Здоровье 22 июня 2023, 22:58 Врач Лазуренко рассказала, как меньше потеть в жару

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Потоотделение значительно возрастает во время жаркой погоды. Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как избежать неприятных последствий теплых дней. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Gazetametro.

Специалист пояснила, что вместе с потом из организма выводятся токсины. Для того, чтобы уменьшить неприятный запах стоит пить больше воды. Также медик рекомендовала отказаться от сладкого, хлебобулочных изделий и алкоголя. А вот сну нужно уделять по меньшей мере семь часов.