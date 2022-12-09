Здоровье 09 декабря 2022, 11:23 Врач Лазуренко посоветовала пить кефир каждый день

Читать 360tv в

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что ежедневное употребление кефира благоприятно влияет на кишечник.

«Кефир — это кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы», — добавила медик.

Реклама

Микроорганизмы, содержащиеся в кефире, создают дополнительный ресурс для разнообразия микробиоты тонкого и толстого кишечника.

Реклама

Для того, чтобы получить максимальную пользу от кефира, следует пить не менее 200 миллилитров напитка в день, резюмировала Лазуренко.