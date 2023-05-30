Здоровье 30 мая 2023, 12:18 Врач Лазарева рекомендовала использовать накладные наушники

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Чтобы не навредить слуху, лучше использовать накладные наушники. Об этом рассказала врач-отоларинголог Мария Лазарева, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что наушники-затычки могут серьезно навредить слуху. Кроме того, они требуют постоянной чистки и ухода.

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«Наушники-затычки, особенно с вакуумными накладками, могут повредить ушную раковину. Кроме того, такие наушники могут занести инфекцию. За их чистотой необходимо тщательно следить», — объяснила Мария Лазарева.

Она добавила, что безопасно слушать музыку в наушниках можно не более двух часов в день. Причем делать это на средней громкости. Кроме того, врач рекомендовала использовать шумоподавляющие наушники в местах, вроде метро.

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