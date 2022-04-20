Врач Лаврова объяснила, почему быстро худеть вредно

Врач ультразвуковой диагностики Видновской районной клинической больницы Полина Лаврова заявила, что отказ от жирной пищи может серьезно навредить здоровью. О том, почему резкое похудение вредно, она сообщила «Общественной службе новостей».

«Дело в том, что желчь, которая вырабатывается в печени и поступает в желчный пузырь, активно участвует в расщеплении холестерина, который содержится в жирах растительного и животного происхождения. И когда жир перестает поступать в организм, желчи не нужно выполнять свою работу. В результате в желчном пузыре начинает скапливаться осадок, который может уплотниться и сформироваться в камень», — сказала она.

Медик отметила, что все это может спровоцировать желчекаменную болезнь — воспаление желчного пузыря и протоков, вплоть до проведения операции.

Любой доктор будет выступать против жестких диет, поскольку организму нужны животные и растительные жиры. Даже людям с большим весом важно сбалансированно питаться, заключила специалист.