11 декабря 2023, 13:23
Врач Лаврищев призвал россиян не принимать антибиотики без анализов крови
Самостоятельно назначать себе антибиотики и принимать их без результатов анализов крови для лечения ОРВИ и простуды нельзя. Об этом сообщил врач-терапевт Александр Лаврищев, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, к подобным сильнодействующим средствам следует прибегать только после назначения лечащего врача. При этом многие противовирусные препараты, которые активно рекламируют, абсолютно не эффективны против любых ОРВИ.
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Для профилактики и лечения болезней врач посоветовал проходить сезонную вакцинацию и не терпеть температуру при ухудшении самочувствия, сообщил «Петербургский дневник».
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