Врач Ларионова рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать онемение ног

Онемение ног может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Такой информацией поделилась невролог, аллерголог Московской Клиники Ольга Ларионова. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на «Доктор Питер».

Специалисты называют онемение ног полинейропатией нижних конечностей. Переживать стоит в том случае, если такой симптом беспокоит на протяжении длительного времени и при этом не связан с с неудобным положением тела.

Обычно онемение может говорить о развитии сахарного диабета, а также об эндокринных проблемах. Кроме того, оно может возникать вследствие алкоголизма или дефицита витаминов В1, В6, В12, Е. Самыми опасными причинами симптома являются системная красная волчанка, ревматоидный артрит и клещевой боррелиоз.

По словам специалиста, атеросклероз может вызывать онемение, так как происходит поражение артерий, которые доставляют кровь в ноги.