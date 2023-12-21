Здоровье 21 декабря 2023, 12:43 Врач Лапа сообщила, что заложенность носа и покраснения на коже могут указывать на ослабленный иммунитет

Читать 360tv в

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в беседе с радиостанцией Sputnik перечислила признаки, которые могут указывать на ослабленный иммунитет. Среди них медик выделила сильную утомляемость, заложенность носа и покраснения на коже.

Самым главным признаком, указывающим на ослабленность иммунитета, являются частые болезни.

Реклама

«Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так», — сказал терапевт.

Грипп и коронавирус могут оставлять так называемые вирусные «следы», выбирая любую клетку, чтобы там поселиться. Таким образом создается перенапряжение для иммунной системы.