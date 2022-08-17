Врач Лапа рассказала об опасности одежды из секонд-хенда

Одежда из непроверенных секонд-хендов может нанести большой вред здоровью. Существует большой риск подхватить домашних клещей. Таким мнением поделилась врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщил «Абзац».

Медик подчеркнула, что комиссионные магазины перед продажей обязаны обрабатывать одежду. При несоблюдении норм СанПиН существует вероятность подхватить домашних клещей. Врач успокоила, пояснив, что бактерии не остаются на одежде. По этой причине не стоит переживать о возможности заразиться инфекцией.

Однако клещи могут спровоцировать воспаления на коже и чесотку, пояснила дерматолог, врач-косметолог Юлия Галлямова.

«Если до вас кто-то с чесоткой мерил одежду, вы можете заразиться. От этого никак не застрахуешься. Маловероятно, но возможно подхватить грибковые заболевания и инфекционные. В целом вещи из секонд-хенда не опаснее новых, примеряемых в магазине. Все зависит от качества продукции», — рассказала Галлямова.