Здоровье 07 июля 2023, 18:21 Врач Лапа рассказала, как не заболеть во время отпуска Врач Лапа посоветовала чаще промывать нос во время отдыха в людных местах

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Наступило лето и многие люди отправились на отдых. Однако внезапная болезнь может омрачить весь отпуск. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как защитить себя от заболеваний во время пребывания в переполненных туристами местах. Об этом сообщил RT.

Врач пояснила, что многие заболевания передаются воздушно-капельным путем. Чтобы защитить свой организм, стоит утром и вечером промывать и полоскать нос и горло соленой водой. После возвращения в отель важно принимать душ.

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«В остальном помогут солнце и чистая вода», — пояснила Лапа.