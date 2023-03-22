Здоровье 22 марта 2023, 11:35 Врач Лапа рассказала, к каким болезням могут привести ранки на руках

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Нарушение целостности кожного покрова может стать причиной различных дерматологических заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, через любые раны и трещины в организм человека могут попадать грибки и патогенные бактерии. Также покраснения и нарушения целостности кожи становятся причиной появления акне и дерматомиозита.

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Врач отметила, что для профилактики таких заболеваний следует почаще мыть руки с мылом и обрабатывать неглубокие раны септиком.

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