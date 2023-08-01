Здоровье 01 августа 2023, 16:23 Врач Лапа посоветовала пить чай с малиной и лимоном при первых признаках простуды

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При появлении первых признаков простудного заболевания человеку следует выпить горячий чай с малиной и лимоном. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, если промокли ноги, то в таком случае необходимо поместить их в соленую воду. Для устранения озноба, который сигнализирует об интоксикации в организме, рекомендуется пить побольше горячей жидкости.

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Врач отметила, что провоцировать хронические инфекции могут различные виды аллергический реакций.