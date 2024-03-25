Здоровье 25 марта 2024, 10:27 Врач Лапа назвала привычку ходить с непокрытой головой в холодную погоду опасной для здоровья

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Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в беседе с радиостанцией Sputnik назвала привычку ходить с непокрытой головой при достаточно низкой температуре опасной для здоровья.

По словам медика, особенно это опасно делать, когда волосы не до конца высохли после душа. Влажные пряди быстрее понижают температуру прилегающих тканей. Привычка рано снимать шапку может спровоцировать обострение различных инфекционных заболеваний.

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«Тут же охлаждаются слизистые оболочки носа и горла, гайморовы пазухи. Возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, гайморита», — пояснила Лапа.