22 апреля 2024, 11:58
Врач Лахмай: варикоз может обернуться бесплодием у мужчин
Флеболог и сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай заявил, что некоторые венозные заболевания могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал «Газете.ru».
Так, варикоз способен привести к тромбозу и геморрою. Еще одно осложнение, встречающееся у мужчин, — варикоцеле. В определенных случаях недуг грозит бесплодием, отметил врач.
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Специалист посоветовал не забывать про профилактические мероприятия. Важно следить за весом, заниматься спортом и отказаться от частого посещения бань.
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