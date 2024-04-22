Здоровье 22 апреля 2024, 11:58 Врач Лахмай: варикоз может обернуться бесплодием у мужчин

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Флеболог и сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай заявил, что некоторые венозные заболевания могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал «Газете.ru».

Так, варикоз способен привести к тромбозу и геморрою. Еще одно осложнение, встречающееся у мужчин, — варикоцеле. В определенных случаях недуг грозит бесплодием, отметил врач.

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Специалист посоветовал не забывать про профилактические мероприятия. Важно следить за весом, заниматься спортом и отказаться от частого посещения бань.