Здоровье 15 ноября 2022, 16:05 Врач Ладыгина рассказала, как правильно питаться при диабете Врач Ладыгина посоветовала отказаться от меда и смузи при сахарном диабете

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МНогие люди не догадываются о том, что ряд продуктов содержат в себе огромное количество сахара, и продолжают употреблять их даже при диабете. Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала, от какой еды лучше отказаться. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, избыточное количество сахара содержится в меде, соках, сухофруктах, а также смузи. Ладыгина подчеркнула, что диабетикам лучше отказаться от подобных продуктов или же значительно сократить их употребление.

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Врач посоветовала добавить в рацион овощи, а также рыбу, птицу, мясо и соевой белок.

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