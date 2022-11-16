Здоровье 16 ноября 2022, 22:01 Врач Ладыгина поделилась секретами долголетия Эндокринолог Ладыгина назвала физическую активность главным секретом долголетия

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Физическая активность помогает продлить жизнь и улучшить ее качество. Таким мнением поделилась главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам медика, активный образ жизни значительно улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. При этом для того, чтобы поддерживать кости в тонусе, а также сохранять хороший обмен веществ достаточно совершить всего 500 шагов в день. Ходить необходимо быстро. На этот процесс потребуется всего пять-шесть минут, написало utro.ru.

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«Уже это влияет на прогноз, также пять-шесть минут быстрой ходьбы в день увеличивают ожидаемую продолжительность жизни до четырех лет. Каждые тридцать минут при сидячей работе нужно пройтись куда-то, поприседать», — отметила врач.

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Она подчеркнула, что еженедельная активность должна составлять порядка 150-ти минут. Для этого подойдет быстрая ходьба, легкий бег, плавание или танцы.