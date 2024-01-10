Здоровье 10 января 2024, 13:04 Врач Ладанов рассказал, что катаракта в молодом возрасте может появиться после травмы головы

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Врач-офтальмохирург центра глазной хирургии «СМ-Клиника» Максим Ладанов в разговоре с изданием «Газета.Ru» объяснил, в каких случаях люди в молодом возрасте рискуют столкнуться с катарактой. По его словам, это заболевание может появиться на фоне травмы головы или как следствие других заболеваний.

Однако чаще всего этой болезнью глаз страдают люди в пожилом возрасте.

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«Развитие катаракты связано с возрастным помутнением хрусталика, которое, как правило, наблюдается после 60 лет. Однако болезнь может проявить себя гораздо раньше, например в 40 лет», — процитировали «Известия» медика.

Человек может заподозрить у себя катаракту, когда его зрение стало размытым, а перед глазами как будто появился белый туман, добавил Ладанов.