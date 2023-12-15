15 декабря 2023, 12:32
Врач Кузнецова рассказала, что сухой приступообразный кашель может указывать на микроплазменную пневмонию
Главным симптомом микроплазменной пневмонии является сухой приступообразный кашель. Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщила врач, профессор факультетской педиатрии СПбГПМУ Алла Кузнецова.
Болезнь является заразной, поскольку передается воздушно-капельным путем.
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«Особенность инфекции в том, что она длительно протекает, кашель может продолжаться в течение месяца и более, но интенсивность его уменьшается», — процитировал сайт «МК в Питере» Кузнецову.
У младших детей симптомы болезни более выраженные, чем у старших, добавила медик.
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