Здоровье 09 апреля 2024, 16:41 Врач Кузнецов: салициловая кислота не поможет в борьбе с прыщами

Читать 360tv в

Салициловая кислота в чистом виде и растворы для местного применения с содержанием талька и цинка не помогут избавиться от прыщей. Об этом рассказал врач-дерматолог Андрей Кузнецов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, перечисленные средства и любые другие спиртовые растворы могут пересушивать кожу. Также они способны вызвать химический ожог с сильными покраснениями и шелушением.

Реклама

Кроме того, в борьбе с высыпаниями не помогут витаминные комплексы для здоровья кожи и масло чайного дерева. Гораздо эффективнее будет перейти на правильное питание, отметил Кузнецов.