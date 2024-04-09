09 апреля 2024, 16:41
Врач Кузнецов: салициловая кислота не поможет в борьбе с прыщами
Салициловая кислота в чистом виде и растворы для местного применения с содержанием талька и цинка не помогут избавиться от прыщей. Об этом рассказал врач-дерматолог Андрей Кузнецов в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, перечисленные средства и любые другие спиртовые растворы могут пересушивать кожу. Также они способны вызвать химический ожог с сильными покраснениями и шелушением.
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Кроме того, в борьбе с высыпаниями не помогут витаминные комплексы для здоровья кожи и масло чайного дерева. Гораздо эффективнее будет перейти на правильное питание, отметил Кузнецов.
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