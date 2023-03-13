Здоровье 13 марта 2023, 23:19 Врач Кузнецов рассказал о негативном влиянии жизни в мегаполисе на здоровье Врач Кузнецов заявил, что жители мегаполисов испытывают серьезные эмоциональные нагрузки

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Жители крупных городов ежедневно сталкиваются с сильным эмоциональными и физиологическими нагрузками. Такой информацией поделился врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Специалист подчеркнул, что подобные нагрузки можно сравнить со стрессом, который переживают космонавты. Такие люди часто сталкиваются с синдромом хронической усталости.

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По словам Кузнецова, определить данную проблему можно в случае, если сон или отпуск не избавляют от усталости, уточнило Nation News.

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