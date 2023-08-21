Здоровье 21 августа 2023, 13:05 Врач Кутушов сообщил, что побороть сонливость поможет зеленый чай с лимоном и напитки из цитрусовых

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Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с изданием «Мослента» рассказал, что побороть сонливость с наступлением осени поможет зеленый чай с лимоном или напитки, изготовленные из цитрусовых.

В этот период рекомендуется употреблять больше продуктов, богатых витамином D и железом, написал «ФедералПресс».

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Кутушов отметил, что с наступлением холодов полезно будет скорректировать режим сна и пройти медицинское обследование.