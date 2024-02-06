06 февраля 2024, 18:34
Врач Кутушов: слишком горячий чай может спровоцировать рак желудка
Слишком горячий чай раздражает горло, пищевод и слизистую оболочку. На постоянной основе такой напиток может спровоцировать рак желудка, сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, черный чай не рекомендуется пить при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также убрать его из рациона стоит людям с повышенной возбудимостью и бессонницей.
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Зеленый чай не стоит пить при анемии и болезнях почек, отметил Кутушов.
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