Здоровье 22 марта 2023, 18:22 Врач Кутушов рассказал о пользе лимонной воды

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Употребление лимонной воды способно предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов, сообщило радио«КП».

По словам специалиста, два ломтика лимона лучшего всего добавлять в теплую воду и пить ее за 40 минут до завтрака.

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Как сообщила «Свободная Пресса», лимонная вода противопоказана людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

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