Врач Кутушов рассказал, из-за чего возникают проблемы с щитовидной железой

Существует ряд причин, которые провоцируют проблемы с щитовидной железой. Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, с чем могут быть связаны подобные заболевания. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал «Доктор Питер».

Специалист подчеркнул, что нарушения в работе этого органа может спровоцировать голодание, недостаток сна, прогулок на свежем воздухе и витаминов. Кроме того, по мнению врачей, стоит отказаться от злоупотребления сладким.

«Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен для нашей щитовидной железы. Это основные минералы, участвующие в построении гормонов», — сказал он.