Здоровье 28 августа 2023, 13:03 Врач Кутушов рассказал, что картофель и томаты могут вызывать газообразование и вздутие живота

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С одной стороны, картофель и томаты могут оказывать положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, а с другой — вызывать газообразование и вздутие живота. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

В этих овощах, по словам медика, содержится большое количество клетчатки. Она предотвращает запоры и улучшает перистальтику кишечника, написал kp.ru.

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У некоторых людей организм, напротив, плохо переваривает пасленовые, что может привести к запорам и проблемам с ЖКТ.