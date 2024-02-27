Здоровье 27 февраля 2024, 17:47 Врач Кутушов призвал не есть сырые артишоки в больших количествах из-за проблем с пищеварением

Читать 360tv в

Сырые артишоки можно есть, добавляя их в салаты и сэндвичи. Однако, по словам врача-токсиколога ICDMC Михаила Кутушова, делать это часто не рекомендуется. Продукт может вызывать газообразование и вздутие живота, написала Pravda.Ru.

Как пояснил медик, артишоки являются источником антиоксидантов, они улучшают здоровье печени, стимулируют выработку желчи, снижают уровень холестерина. К тому же, эти съедобные цветки способствуют похудению за счет высокого содержания клетчатки и низкой калорийности.

Реклама

Лучше всего употреблять в пищу вареные или пареные артишоки, приготовленные в подсоленной воде, добавил Кутушов.