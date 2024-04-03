Здоровье 03 апреля 2024, 18:57 Врач Кутушов: не стоит дарить аллергикам букеты из ромашек и хризантем

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С наступлением весны у многих обостряется аллергия. Таким людям не стоит дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер, лилий, сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, в качестве альтернативы подойдут розы, поскольку их тяжелая пыльца не поднимается в воздух и не разлетается на сотни километров вокруг, сообщил «Петербургский дневник».

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«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы», — отметил врач.