Врач Кутушов назвал самый полезный хлеб

Белый хлеб вряд ли принесет пользу организму, а вот ржаной хлеб является диетическим и более полезным. О том, как правильно выбирать хлеб, Pravda.Ru рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Белая мука — это быстрые углеводы, пояснил врач. В ней нет волокон; быстрое насыщение — это неправильное свойство для продукта, для здоровья лучше медленные углеводы.

Самый диетический хлеб — ржаной. В нем меньше всего калорий, но при этом много клетчатки. Такой хлеб лучше усваивается организмом и содержит наибольшее количество полезных микроэлементов. Также полезен цельнозерновой хлеб.

В хлебе из грубых сортов муки много витаминов А, В, Е, аминокислот. Такой хлеб способствует очищению кишечника, снижает риск сахарного диабета, но при употреблении хлеба в небольших дозировках. Полезно также смешать в хлеб пшеничную муку и цельнозерновую или ржаную. Такой хлеб будет хорошо насыщать, положительно воздействовать на эндокринные нарушения.