Врач Куценко посоветовал не принимать иммуностимуляторы без назначения специалиста | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 11:06 Врач Куценко посоветовал не принимать иммуностимуляторы без назначения специалиста

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Врач-пульмонолог, исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ» Максим Куценко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил об опасности бесконтрольного приема иммуностимуляторов.

По словам медика, самостоятельное назначение препаратов чревато утратой защитных функций организма.

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«Мы забываем, что на наш иммунитет влияет режим сна и бодрствования, режим труда и отдыха, режим и качество питания. Вмешиваться в организм — это всегда чревато», — подчеркнул медик.

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Он добавил, что при ситуации, которая не несет опасности организму, «лучше идти естественным путем».