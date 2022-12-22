Здоровье 22 декабря 2022, 12:59 Врач Кутепов дал советы о том, как не навредить организму в Новый год Врач Кутепов посоветовал не переедать во время новогоднего застолья

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В Новый год организм переживает большую нагрузку из-за отсутствия сна ночью, обилия еды и алкоголя. Доктор Денис Кутепов рассказал, что делать, чтобы праздник не обернулся серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщило издание «Рогачев Онлайн» со ссылкой на информационное агентство «Минск Сегодня».

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В первую очередь специалист посоветовал отказаться от чрезмерного потребления пищи. Даже в праздники не стоит излишне набивать живот едой. Кроме того, медик посоветовал воздержаться от алкоголя. В сочетании с вредной пищей он может вызвать приступ острого панкреатита, написало utro.ru.