Здоровье 24 мая 2023, 16:31 Врач Кустова посоветовала выпивать примерно 2-3 литра воды в сутки

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Для функционирования организма человеку необходимо не забывать о питьевом режиме, особенно его важно соблюдать в летний период. О том, сколько нужно выпивать воды в день, рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине Марина Кустова сайту sovainfo.ru.

По словам специалиста, в сутки человеку следует пить около двух-трех литров простой воды. Эти показатели сильно зависят от образа жизни и времени года, например, летом потребление воды в организме увеличивается.

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Как сообщила «Тульская служба новостей», для быстрого всасывания в организме вода должна быть комнатной температуры.