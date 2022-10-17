Врач Кусайко посоветовала не давать детям в пищу грибы | 360°

Здоровье 17 октября 2022, 17:28 Врач Кусайко посоветовала не давать детям в пищу грибы

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Детям не стоит употреблять грибы, так как эти продукты тяжело переварить даже взрослым. Таким мнением поделилась педиатр, заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам специалиста, детская пищеварительная система заканчивает свое развитие лишь к 14 годам. До этого периода детскому желудку будет тяжело переваривать грибы, так как они являются источником большого количества белка.

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«Еще один важный факт, о котором стоит помнить родителям, гриб — это своего рода губка, впитывающая все вещества из окружающей среды, в том числе токсичные», — рассказала Кусайко.

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