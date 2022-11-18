Здоровье 18 ноября 2022, 03:35 Врач Куреков рассказал, чем может обернуться прием антидепрессантов Врач Куреков: употребление антидепрессантов может привести к зависимости

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Антидепрессанты могут привести как пользу, так и вред для организма. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Игорь Куреков. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснил, что употребление антидепрессантов способно спровоцировать зависимость. Как правило, к таким последствиям приводит неправильный прием препаратов, самостоятельное назначение лекарств, а также несоблюдение врачебных рекомендаций.

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«Антидепрессанты назначаются для того, чтобы стабилизировать психологическое состояние. Но антидепрессант, как и любое психотропное вещество, имеет ряд очень строгих правил приема, при несоблюдении которых можно сделать только хуже», — рассказал медик.

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