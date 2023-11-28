Здоровье 28 ноября 2023, 17:27 Врач Курбатова назвала постоянную усталость признаком дефицита магния

Читать 360tv в

Постоянная усталость, боль в мышцах и потеря аппетита могут сигнализировать о нехватке магния в организме.Об этом сообщила эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также симптомами дефицита являются покалывание в руках и ногах, аритмия и частые головные боли. Для поднятия уровня магния стоит добавить в рацион жареный миндаль, темный шоколад и тыквенные семечки.

Реклама

Курбатова отметила, что дефицит этого микроэлемента в организме сможет диагностировать только врач.