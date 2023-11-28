28 ноября 2023, 17:27
Врач Курбатова назвала постоянную усталость признаком дефицита магния
Постоянная усталость, боль в мышцах и потеря аппетита могут сигнализировать о нехватке магния в организме.Об этом сообщила эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, также симптомами дефицита являются покалывание в руках и ногах, аритмия и частые головные боли. Для поднятия уровня магния стоит добавить в рацион жареный миндаль, темный шоколад и тыквенные семечки.
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Курбатова отметила, что дефицит этого микроэлемента в организме сможет диагностировать только врач.
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