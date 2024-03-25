Здоровье 25 марта 2024, 16:55 Врач Купцова посоветовала страдающим аллергией людям мыть голову перед сном

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Врач-аллерголог Ирина Купцова в беседе с изданием Life посоветовала аллергикам мыть голову перед сном. Медик пояснила, что пыльца во время цветения может оседать как на одежде, так и на волосах.

После того, как вы пришли с улицы домой, важно переодеться в домашнюю одежду, умыть лицо и руки. Перед тем, как лечь спать, нужно промыть волосы шампунем.

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«Нужно постараться не выходить на улицу в самый разгар солнечного сухого дня: прогулки лучше перенести на утренние (когда воздух еще только начинает разогреваться) или вечерние (после заката) часы», — добавила аллерголог.

Есть аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая способствует выработке толерантности к определенным аллергенам, сказала Купцова.