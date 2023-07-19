Здоровье 19 июля 2023, 19:27 Врач Куприна заявила, что причиной лишнего веса у россиян бывает РПП

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Чаще всего россияне сталкиваются с лишним весом из-за расстройства пищевого поведения. Таким мнением поделилась врач-терапевт Светлана Куприна. Об этом сообщил «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что многие россияне привыкли заедать стресс. При чем подобная привычка формируется еще в раннем возрасте.

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Также часть людей страдает от пищевой зависимости или же не умеет отличать нормальный голод от психологического, написал «Царьград».