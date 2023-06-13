Здоровье 13 июня 2023, 23:20 Врач Куприна предупредила о летальном исходе от переедания яблочных косточек Врач Куприна заявила, что употребление яблочных косточек может привести к смерти

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В яблочных косточках содержится вещество, которое может стать причиной летального исхода. Такой информацией поделилась врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна. Об этом сообщили «Известия».

Врач предостерегла от употребления яблочных косточек. Они имеют в своем составе гликозид амигдалина. В случае воздействия ферментов он превращается в цианистый водород.

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«Его чрезмерное поступление в организм (полстакана косточек) взрослого человека может привести к летальному исходу», — пояснила медик.