Здоровье 09 июня 2023, 17:49 Врач Кулиева рассказала, какие смертельные болезни передаются через слюну Врач Куличева: одними из самых опасных считаются вирусный менингит и цитомегаловирус

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Через слюну человек может заразиться такими опасными болезнями как вирусный менингит, цитомегаловирус, простой герпес, вирус Эпштейна-Барр. Об этом «Известиям» рассказала стоматолог-хирург Диана Кулиева.

Медик пояснила, что в слюне человека содержится около 900 миллионов микробов, которые распределяются в полости рта. Все вышеперечисленные болезни можно заполучить через обычный поцелуй, написали «Народные новости».

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По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, не стоит целоваться с человеком, если у него на губе есть высыпания, сопровождающие пузырьками, рассказала «Экономика сегодня».

Через воздушно-капельный путь также могут передаваться аденовирусная инфекция, ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит, ангина и другие опасные болезни, сообщили врачи.