Здоровье 01 марта 2023, 15:15 Врач Кульгавчук рассказал о последствиях алкоголизма для здоровья

Читать 360tv в

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к нарушениям в работе головного мозга. Об этом сообщил психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, этиловый спирт может привести к развитию токсического заболевания головного мозга. Такое последствие грозит дистрофией органа и омертвением тканей.

Реклама

Врач отметил, что алкогольная энцефалопатия проявляется в том случае, если человек на протяжении 5-20 лет регулярно употреблял значительные дозы алкоголя.