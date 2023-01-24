Здоровье 24 января 2023, 16:05 Врач Кульгавчук посоветовал бить тревогу в случае появления слуховых галлюцинаций

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Врач-психиатр Евгений Кульгавчук в разговоре с РИА ФАН рассказал, что разговор человека с самим собой является обычным явлением, которое находится в пределах психической нормы. А вот появление слуховых галлюцинаций — это повод обращаться к психиатру.

«Они могут издеваться над человеком, быть императивными и приказывать, что ему делать. Это уже не психотерапия, а психиатрия. Бороться с такими галлюцинациями самостоятельно не нужно — следует обращаться к психиатрам или в стационар», — сказал медик.

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Он также добавил, что галлюцинации в виде императивных голосов могут заставить человека совершить суицидальную попытку. Поэтому за родными, с которыми происходят подобные вещи, нужно тщательно следить.

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