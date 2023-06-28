Здоровье 28 июня 2023, 21:22 Врач Кулагин рассказал, как взбодриться после бессонной ночи Врач Кулагин посоветовал принять холодный душ после бессонной ночи

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Многие студенты в период экзаменов мало спят и тратят время на подготовку. Главный специалист по медицинской профилактике Тульской области Владимир Кулагин рассказал, как взбодриться после бессонной ночи. Об этом сообщила ТСН24.

По словам специалиста, в первую очередь стоит принять холодный душ. Также поможет выполнение физических упражнений. Достаточно примерно 30 минут.

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Днем важно равномерно распределить количество энергии.

«Безусловно должно быть энергетическое питание, завтрак должен быть полноценным — это йогурт, фрукты, сухофрукты, яйца. Всегда должен быть белок, необходимые аминокислоты», — объяснил врач.